CAN 2025: nouveau record de vente des billets (CAF)

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, samedi, avoir enregistré un nouveau record de ventes, avec plus de 250.000 billets écoulés au cours des trois premiers jours de la première phase de commercialisation des tickets pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la CAF a précisé que des supporters issus de 135 pays ont réservé leurs places pour « la plus grande fête du football africain » via la plateforme officielle de billetterie (tickets.cafonline.com), reflétant l’ampleur de l’engouement mondial pour cette édition de la CAN.

Les trois premiers jours de la première phase ont enregistré la vente de plus de 250.000 billets, établissant ainsi un nouveau record tant pour la CAF que pour la Coupe d’Afrique des Nations, a expliqué l’instance dirigeante du football africain, précisant que cette première phase de commercialisation a concerné le tiers de la capacité totale des stades destinés à accueillir les rencontres de la compétition.

Par ailleurs, la CAF a indiqué que les billets des matchs de la sélection nationale marocaine ont été épuisés dès la première heure de la première phase de la vente.

