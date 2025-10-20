Grand succès de la 2ᵉ édition de MarrakechRun

La deuxième édition de MarrakechRun, organisée les 18 et 19 octobre 2025 sur la Place Nzaha Moulay El Hassan, a rassemblé près de 4000 participants tout au long du week-end. Grâce à l’engagement de nos partenaires, au soutien des autorités locales, et surtout à la mobilisation enthousiaste de la communauté sportive de Marrakech, l’événement a été une véritable fête populaire et inclusive, marquée par l’énergie et la convivialité.

Initiative gratuite portée par l’Association TheCityRun, MarrakechRun s’inscrit dans une démarche citoyenne visant à promouvoir la santé, l’inclusivité, et l’usage du domaine public pour la pratique régulière d’activités sportives. Ouvert à toutes les générations et tous les niveaux de forme physique, le programme du week-end a proposé une grande variété d’activités :

• Courses chronométrées de 5 km, 10 km et 15 km avec dossards officiels, encadrées par

RaceTimer pour un chronométrage électronique fiable.

• Courses en fauteuil roulant, affirmant notre engagement pour une accessibilité totale.

• Marches sportives et courses non-compétitives, permettant à chacun de participer selon

son rythme.

• Séances de fitness dynamiques, animées par des coachs professionnels de Marrakech, dans

une ambiance motivante et festive.

Chaque activité a été conçue pour favoriser la participation, renforcer le lien social, et célébrer la

diversité des pratiquants.

Cette édition n’aurait pas été possible sans le soutien précieux de nos partenaires que nous remercions chaleureusement : Citroën, Club Med Jobs, Royal Air Maroc, Indomie, NeoMatrix et Cosumar.

Nous remercions également les nombreux médias nationaux et régionaux qui ont permis de relayer l’événement auprès du grand public, ainsi que l’ensemble des bénévoles et membres de la communauté sportive de Marrakech qui ont contribué à faire de cette édition une réussite.