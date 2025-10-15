Météo Maroc: risque d’orages ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 16 octobre 2025:

– Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes et l’extrême Sud-Est.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Nuages instables, avec ondées et risque d’orages par endroits sur le Moyen Atlas, le Rif, le Sud de l’Oriental et Oulmès.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Sud de l’Oriental, l’extrême Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 07/16°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux et de 17/20°C partout ailleurs.

– Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune et peu agitée à agitée ailleurs.

