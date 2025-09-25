Tournoi ATP de Tokyo: Alcaraz se qualifie pour le 2e tour

Par LeSiteinfo avec MAP

Le N.1 mondial Carlos Alcaraz s’est qualifié jeudi pour le deuxième tour du tournoi ATP 500 de Tokyo en battant l’Argentin Sebastian Baez (41e).

Vainqueur 6-4, 6-2 contre Baez, Alcaraz jouera au deuxième tour face au Belge Zizou Bergs (45e), qui a évincé en 1-6, 7-6 (7/2), 7-6 (7/4) le Chilien Alejandro Tabilo (72e), sacré deux jours plus tôt au tournoi ATP 250 de Chengdu.

Alcaraz dispute à Tokyo son premier tournoi officiel depuis son sixième sacre en Grand Chelem, début septembre à l’US Open. Il a entre-temps participé à un tournoi non officiel à San Francisco, la Laver Cup, où il faisait partie de l’équipe européenne défaite par l’équipe « Monde ».

Le N.1 mondial doit participer à partir du 1er octobre au Masters 1000 de Shanghai, avant le Masters 1000 de Paris (27 octobre-2 novembre) et les Finales ATP (9-16 novembre).

Dans les autres résultats de la journée à Tokyo, le finaliste sortant Ugo Humbert (24e) a été éliminé dès son entrée en lice. Taylor Fritz (5e) et Casper Ruud (12e) se sont qualifiés en trois sets pour le deuxième tour, le Danois Holger Rune (11e) n’ayant lui besoin que de deux manches pour poursuivre sa route à Tokyo.

S.L.