Championnat de France F4 : la Marocaine Sofia Zanfari brille à Lédenon

La jeune pilote marocaine Sofia Zanfari a une nouvelle fois brillé en Championnat de France F4 à l’occasion de la cinquième et avant-dernière manche disputée sur le circuit de Lédenon. Elle s’est distinguée en décrochant deux podiums féminins lors des courses 2 et 3, à l’issue de confrontations intenses et spectaculaires.

Implanté dans le sud de la France, le tracé exigeant de Nîmes-Lédenon, réputé pour ses reliefs rappelant des montagnes russes, demande courage et maîtrise. Sofia a su s’y adapter progressivement, bénéficiant des précieux conseils de l’encadrement de la FFSA Academy. Après une phase d’apprentissage en qualifications, ses performances n’ont cessé de s’améliorer au fil du week-end.

En course 1, disputée sous un soleil radieux, elle a gagné deux positions. Lors de la deuxième manche, disputée sous la pluie, elle a encore progressé de deux places malgré des conditions délicates, s’offrant ainsi une place sur le podium féminin. Enfin, la course 3, particulièrement agitée, a vu Sofia rester concentrée et tirer profit des incidents pour remonter six positions et grimper une nouvelle fois sur le podium féminin.

« Après mon bon résultat à Magny-Cours, je suis très heureuse d’avoir confirmé avec deux nouveaux podiums à Lédenon, a déclaré la pilote. Je me sens de plus en plus à l’aise et j’aborderai la dernière manche au Mans avec l’objectif de décrocher un nouveau podium féminin. », a souligné Soufia.