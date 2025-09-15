Botola: Raja-AS FAR, l’affiche alléchante de la 2ème journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Les regards seront rivés, mercredi, vers le Complexe sportif Mohammed V, qui va abriter le « Classico » entre le Raja de Casablanca et l’AS FAR, un match en tête d’affiche de la 2e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Ce face à face aura un caractère spécial, compte tenu du début de saison réussi du Raja de Casablanca et de l’AS FAR, qui se sont imposés lors de la première journée, respectivement face au FUS Rabat (2-0) et à l’Union Yacoub El Mansour (2-0), leur permettant de se côtoyer en première place du classement avec trois points, aux côtés de la Renaissance de Berkane, du Wydad de Casablanca et du Maghreb de Fès, une proximité qui rajoute plus de suspense au match.

Dans les autres rencontres de la deuxième journée, la Renaissance de Berkane sera l’hôte du promu, le Kawkab Marrakech, qui a débuté sa saison par une défaite face au Wydad Casablanca par 1 but à 0.

Le Wydad de Casablanca sera, lui, en déplacement à Rabat pour affronter l’Union Yacoub El Mansour au stade Olympique à Rabat, pour affirmer sa bonne entame de cette saison, tandis que l’équipe de Rabat devra surmonter son premier revers.

Le Hassania d’Agadir, après un match nul (1-1) face à l’Ittihad Tanger en première journée, recevra le Maghreb de Fès, avec l’ambition de signer sa première victoire de cette saison.

L’Ittihad de Tanger croisera le fer, lundi, avec l’Olympic de Safi au stade du Village sportif (17h00), tandis que le COD Meknès accueillera, samedi, le FUS de Rabat (18h00).

La Renaissance de Zemamra recevra son voisin le Difaa d’El Jadida, dimanche au stade Ahmed Choukri (16h00), tandis que l’Union de Touarga accueillera l’Olympique de Dcheira le même jour, au stade 18 Novembre à Khemisset (18h00).

Ci-après le programme de la 2e journée :

– Lundi 15 septembre :

(17h00) Ittihad Tanger – Olympic Safi (stade du Village sportif à Tanger)

– Mardi 16 septembre :

(20h00) Kawkab Marrakech – Renaissance Berkane (stade El Harti à Marrakech)

– Mercredi 17 septembre :

(20h00) Raja Casablanca – AS FAR (Complexe sportif Mohammed V à Casablanca)

– Vendredi 19 septembre:

(20h00) Union Yacoub El Mansour – Wydad Casablanca (stade Olympique à Rabat)

– Samedi 20 septembre :

(18h00) COD Meknès – FUS Rabat (stade d’honneur à Meknès)

(20h00) Hassania Agadir – Maghreb Fès (Grand stade d’Agadir)

– Dimanche 21 septembre :

(16h00) Renaissance Zemamra – Difaa El Jadida (stade Ahmed Choukri à Zemamra)

(18h00) Union Touarga – Olympique Dcheira (stade 18 novembre à Khemisset).

S.L