Le Marocain Oualid El Hajjam rejoint Bordeaux

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien international marocain Oualid El Hajjam s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec les Girondins de Bordeaux, jusqu’en 2027, a annoncé mercredi le club de National 2 du championnat français de football.

« Nous sommes très heureux de vous annoncer la signature de Oualid El Hajjam. L’international marocain vient renforcer la défense bordelaise et apportera toute son expérience au groupe Marine et Blanc », a écrit le club sur son compte officiel X.

Évoluant au poste de défenseur central ou latéral droit, l’ancien international marocain de 34 ans (3 sélections en 2018 et 2019 sous Hervé Renard et Vahid Halilhodzic) a été recruté pour pallier l’absence de longue durée du Malien Nadjib Cissé, opéré des ligaments croisés du genou droit après s’être blessé lors du stage d’avant-saison, selon des médias de l’Hexagone.

Durant sa carrière, Oualid El Hajjam a notamment disputé 70 rencontres en Ligue 1 et plus de 110 en Ligue 2 sous les couleurs d’Amiens, Troyes et Le Havre avec lequel il vient de résilier son contrat qui courait jusqu’en 2026.

Ancien pilier du football français, le club des Girondins de Bordeaux, riche de plusieurs titres et d’une solide histoire en première division (Ligue 1), a vécu ces dernières années au rythme d’une crise financière profonde qui a entraîné sa descente en cascade, jusqu’en National 2 (4è division).

Il compte à son palmarès six titres de champion de France (Ligue 1), quatre Coupe de France, trois Coupes de la Ligue et deux Trophée des Champions.

S.L.