Raid Tanja-Lagouira: une 16ᵉ édition exceptionnelle pour célébrer le 50ᵉ anniversaire de la Marche Verte

L’Association NORD SUD ACTION annonce l’organisation de la 16ᵉ édition du Raid Tanja-Lagouira, qui

se déroulera du 1ᵉʳ au 13 novembre 2025, reliant Tanger à Dakhla à travers les grandes régions du

Royaume, à l’occasion du cinquantenaire de la Marche Verte.

✦ Un événement patriotique et citoyen

Depuis sa création, le Raid Tanja-Lagouira s’impose comme une manifestation patriotique, sportive

et culturelle, dédiée à la mise en valeur des provinces du Sud et au renforcement des liens entre le

Maroc et ses Marocains du Monde. Cette année encore, l’événement accueillera plus de 200

participants, dont une forte présence de la diaspora marocaine ainsi que des diplomates accrédités au

Royaume.

✦ Une édition 2025 exceptionnelle

Cette édition revêt un caractère tout particulier en raison de la célébration nationale du 50ᵉ

anniversaire de la Marche Verte. À cette occasion, le raid proposera un programme riche en étapes

symboliques et inédites.

Parmi les grandes nouveautés de 2025 figure l’étape de Rabat, organisée pour la première fois dans

l’histoire du raid. Le programme inclura :

▪ La visite du Musée du Football Marocain, retraçant l’épopée et les grandes réussites du sport roi

au Royaume ;

▪ Une visite exceptionnelle au Palais Royal ;

▪ Un recueillement au Mausolée Mohammed V, haut lieu de mémoire nationale.

Aux étapes de Laâyoune et Dakhla, les participants prendront part, aux côtés des autorités locales, aux festivités officielles de la Marche Verte, notamment la levée des couleurs le 6 novembre. À

Dakhla, des rencontres institutionnelles sont également prévues pour mettre en lumière les

opportunités d’investissement et les immenses potentialités économiques qu’offre la région Dakhla

Oued Eddahab.

✦ Objectifs et portée

En sillonnant le Maroc du Nord au Sud, le Raid Tanja-Lagouira vise à :

▪ Célébrer l’unité nationale et l’esprit de la Marche Verte ;

▪ Promouvoir les provinces du Sud comme territoires de développement, de paix et d’avenir ;

▪ Faire découvrir aux Marocains du Monde les avancées et projets structurants du Royaume ;

▪ Renforcer les liens humains et culturels à travers une aventure collective ;

▪ Encourager l’investissement et le partenariat économique dans les régions du Sud.

✦ Engagement solidaire

Fidèle à son identité citoyenne, le Raid Tanja-Lagouira a toujours intégré à son programme des actions

humanitaires et de solidarité en partenariat avec les associations locales des régions traversées. Ces

initiatives visent à soutenir les populations et à renforcer la cohésion sociale dans les provinces du Sud.

✦ Une plateforme de rayonnement

Avec une forte couverture médiatique nationale et internationale, le Raid Tanja-Lagouira constitue

une véritable vitrine pour le Maroc, combinant patriotisme, tourisme, diplomatie parallèle,

investissement et développement territorial.

Informations pratiques

▪ Dates : 1ᵉʳ au 13 novembre 2025

▪ Itinéraire : Tanger → Rabat → Marrakech → Laâyoune → Dakhla

Participants : Marocains du Monde, diplomates, institutions, acteurs économiques et associatifs