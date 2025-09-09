Raid Tanja-Lagouira: une 16ᵉ édition exceptionnelle pour célébrer le 50ᵉ anniversaire de la Marche Verte
L’Association NORD SUD ACTION annonce l’organisation de la 16ᵉ édition du Raid Tanja-Lagouira, qui
se déroulera du 1ᵉʳ au 13 novembre 2025, reliant Tanger à Dakhla à travers les grandes régions du
Royaume, à l’occasion du cinquantenaire de la Marche Verte.
✦ Un événement patriotique et citoyen
Depuis sa création, le Raid Tanja-Lagouira s’impose comme une manifestation patriotique, sportive
et culturelle, dédiée à la mise en valeur des provinces du Sud et au renforcement des liens entre le
Maroc et ses Marocains du Monde. Cette année encore, l’événement accueillera plus de 200
participants, dont une forte présence de la diaspora marocaine ainsi que des diplomates accrédités au
Royaume.
✦ Une édition 2025 exceptionnelle
Cette édition revêt un caractère tout particulier en raison de la célébration nationale du 50ᵉ
anniversaire de la Marche Verte. À cette occasion, le raid proposera un programme riche en étapes
symboliques et inédites.
Parmi les grandes nouveautés de 2025 figure l’étape de Rabat, organisée pour la première fois dans
l’histoire du raid. Le programme inclura :
▪ La visite du Musée du Football Marocain, retraçant l’épopée et les grandes réussites du sport roi
au Royaume ;
▪ Une visite exceptionnelle au Palais Royal ;
▪ Un recueillement au Mausolée Mohammed V, haut lieu de mémoire nationale.
Aux étapes de Laâyoune et Dakhla, les participants prendront part, aux côtés des autorités locales, aux festivités officielles de la Marche Verte, notamment la levée des couleurs le 6 novembre. À
Dakhla, des rencontres institutionnelles sont également prévues pour mettre en lumière les
opportunités d’investissement et les immenses potentialités économiques qu’offre la région Dakhla
Oued Eddahab.
✦ Objectifs et portée
En sillonnant le Maroc du Nord au Sud, le Raid Tanja-Lagouira vise à :
▪ Célébrer l’unité nationale et l’esprit de la Marche Verte ;
▪ Promouvoir les provinces du Sud comme territoires de développement, de paix et d’avenir ;
▪ Faire découvrir aux Marocains du Monde les avancées et projets structurants du Royaume ;
▪ Renforcer les liens humains et culturels à travers une aventure collective ;
▪ Encourager l’investissement et le partenariat économique dans les régions du Sud.
✦ Engagement solidaire
Fidèle à son identité citoyenne, le Raid Tanja-Lagouira a toujours intégré à son programme des actions
humanitaires et de solidarité en partenariat avec les associations locales des régions traversées. Ces
initiatives visent à soutenir les populations et à renforcer la cohésion sociale dans les provinces du Sud.
✦ Une plateforme de rayonnement
Avec une forte couverture médiatique nationale et internationale, le Raid Tanja-Lagouira constitue
une véritable vitrine pour le Maroc, combinant patriotisme, tourisme, diplomatie parallèle,
investissement et développement territorial.
Informations pratiques
▪ Dates : 1ᵉʳ au 13 novembre 2025
▪ Itinéraire : Tanger → Rabat → Marrakech → Laâyoune → Dakhla
Participants : Marocains du Monde, diplomates, institutions, acteurs économiques et associatifs