Qualifications Mondial 2026 : les Lions de l’Atlas sont arrivés en Zambie

La délégation de l’équipe nationale marocaine est arrivée il y a quelques instants à Ndola, en Zambie, à bord d’un vol spécial en provenance directe de l’aéroport Rabat-Salé.

L’avion a décollé peu après minuit dans la nuit de vendredi à samedi, soit un peu plus de deux heures après la fin de la rencontre face au Niger, remportée par les Lions de l’Atlas sur le score de 5 à 0, synonyme de qualification pour la Coupe du monde 2026.

Les hommes de Walid Regragui affronteront la sélection zambienne lundi prochain à 14 heures (heure marocaine), au stade Levy Mwanawasa de Ndola.

Un groupe de responsables de la Fédération royale marocaine de football avait fait le déplacement dès mercredi afin de préparer les aspects logistiques : terrains d’entraînement, location d’autocars pour assurer les trajets entre l’hôtel, les séances et le stade de la rencontre.

Les Lions de l’Atlas effectueront une première séance d’entraînement ce samedi, avant une seconde dimanche, directement sur la pelouse du stade Levy Mwanawasa, dont la capacité est de 48 900 places et qui accueillera le match.