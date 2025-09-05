Le Maroc se qualifie pour le Mondial 2026 en écrasant le Niger

La sélection marocaine a assuré sa qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 après sa victoire, vendredi soir au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat contre le Niger par 5 buts à 0 (mi-temps 2-0) dans un match comptant pour la 7è journée (Groupe E) des qualifications africaines.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Ismael Saibari, auteur d’un doublé (29e et 38e), Ayoub El Kaabi (50e), Hamza Igamane (68e) et Azeddine Ounahi (84e).

Après cette victoire, le Maroc, qui a validé son billet au Mondial américain, prévu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, à deux journées de la fin des qualifications, a consolidé sa position comme leader du groupe avec 18 points avec six victoires en six matchs, suivi de la Tanzanie (10 pts), la Zambie et le Niger (6 pts) et le Congo (1 point).

La Coupe du monde 2026 marquera ainsi la septième participation du Maroc à la phase finale de la compétition et la troisième d’affilée (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022).

