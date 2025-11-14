Mondial U17. Maroc-États-Unis : les Lions menés 1-0 à la pause

Mené 1-0 à la pause par les États-Unis, le Maroc se retrouve dos au mur dans ce seizième de finale de la Coupe du monde. Malgré une entame convaincante et plusieurs enchaînements offensifs prometteurs, les Lions de l’Atlas ont cédé sur une transition américaine fulgurante conclue avec sang-froid.

Les hommes du sélectionneur marocain Nabil Baha devront élever leur niveau de réalisme et d’intensité en seconde période pour espérer renverser une rencontre où chaque détail compte désormais