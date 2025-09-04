Sport
Maroc-Niger : dernière séance d’entraînement des Lions avant le match (VIDEO)
Les Lions de l’Atlas ont effectué leur dernière séance d’entraînement à Rabat, à la veille de leur rencontre amicale face au Niger.
Walid Regragui a profité de cette ultime répétition pour peaufiner les derniers réglages tactiques et tester ses choix de départ. L’ambiance était détendue avec un groupe mobilisé et concentré sur ce premier rendez-vous dans l’enceinte flambant neuve de la capitale. Coup d’envoi de la rencontre ce vendredi à 20 heures.
Séance d’entraînement du jour 🇲🇦
⚠️ Alerte spoiler : Hakimi marque un penalty 🥶 pic.twitter.com/dzP4aNlXtD
— FRMF Xtra (@FRMFXtra) September 3, 2025