Maroc-Niger : dernière séance d’entraînement des Lions avant le match (VIDEO)

Les Lions de l’Atlas ont effectué leur dernière séance d’entraînement à Rabat, à la veille de leur rencontre amicale face au Niger.

Walid Regragui a profité de cette ultime répétition pour peaufiner les derniers réglages tactiques et tester ses choix de départ. L’ambiance était détendue avec un groupe mobilisé et concentré sur ce premier rendez-vous dans l’enceinte flambant neuve de la capitale. Coup d’envoi de la rencontre ce vendredi à 20 heures.

 

 


