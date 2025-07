Ivan Rakitic raccroche les crampons

Le milieu de terrain croate Ivan Rakitic, ancien joueur emblématique du FC Barcelone et du Séville FC, a annoncé lundi mettre un terme à sa carrière professionnelle à l’âge de 37 ans, après une dernière saison disputée sous les couleurs du club croate Hajduk Split.

Avec 106 sélections en équipe nationale, Rakitic met fin à près de deux décennies de carrière au plus haut niveau, jalonnées de titres majeurs : une Ligue des champions remportée avec le FC Barcelone en 2015, et deux Ligue Europa glanées avec le Séville FC en 2014 et 2023.

Longtemps complice de Luka Modric au cœur du jeu croate, il fut l’un des grands artisans de la génération dorée finaliste de la Coupe du monde 2018, battue par la France.

Formé au FC Bâle en Suisse, son pays natal, Rakitic a également porté les couleurs de Schalke 04 en Allemagne avant de s’imposer en Espagne, où il a marqué de son empreinte les deux clubs andalous.

S.L.