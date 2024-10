Iniesta prend officiellement sa retraite

Par LeSiteinfo avec MAP

Andrés Iniesta, légende du Barça et de la sélection espagnole de football, avec laquelle il a notamment remporté une Coupe du monde et deux Coupes d’Europe, a annoncé officiellement mardi prendre sa retraite, avec l’objectif d’embrasser bientôt une carrière d’entraîneur.

« Être sur la pelouse, c’est fini », a déclaré le milieu de terrain de 40 ans, visiblement ému, après avoir déroulé devant des journalistes le fil de sa riche carrière lors d’une rencontre à Barcelone.

« Je ne peux pas rester loin du football, c’est ma vie et cela continuera à être ma vie. Maintenant, je dois continuer à me former, je suis en train de passer mon diplôme d’entraîneur et c’est la prochaine étape. J’essaierai de revenir pour faire un grand travail, mais ce ne sera pas en courant derrière le ballon, mais depuis un autre endroit » », a-t-il poursuivi.

Formé à la Masia, la pépinière du FC Barcelone, Iniesta est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club catalan, symbolisant, avec Xavi et Lionel Messi, la domination du jeu collectif du Barça au niveau européen entre 2008 et 2015.

Sous le maillot blaugrana, il a remporté 32 trophées, dont quatre Ligues des champions et neuf Championnats d’Espagne, tout en s’imposant comme le joueur clé des succès de la sélection espagnole (130 sélections) à la même période, soulevant coup sur coup l’Euro-2008, la Coupe du monde 2010 et l’Euro-2012.

Félicité et salué par plusieurs de ses anciens entraîneurs dans des vidéos diffusées lors de l’annonce de sa retraite, Iniesta a également reçu les éloges de son ancien coéquipier Messi, qui a décrit sur Instagram « un des coéquipiers les plus magiques ».

Le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, a également souhaité rendre hommage au joueur sur son compte X, le qualifiant de « véritable légende » du football mondial, tout en soulignant qu’il est une personne qui « demeurera toujours » grâce à son exemplarité.

S.L.