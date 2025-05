Casablanca : le Dislog Maroc Padel Masters 2025 au Paradise le 16 mai prochain

La 3ème édition du tournoi Dislog Maroc Padel Masters 2025 est de retour ! Préparez-vous à vivre un week-end intense du 16 au 18 mai, au prestigieux Club Paradise.

Cette année, l’événement se distingue avec trois tableaux de compétition : P1000 Hommes, P100 Hommes, P500 Femmes

Une belle occasion de voir s’affronter les meilleurs joueurs et joueuses de padel dans des matches palpitants, avec un niveau de jeu toujours plus élevé. Si vous souhaitez y participer, les inscriptions sont ouvertes via le site de la fédération à l’adresse suivante :

https://info2.frmt.ma/FRMT_PADEL_WB27

Attention, la date limite d’inscription est fixée au 9 mai à 12h, alors ne perdez pas de temps et réservez votre place !

Que vous soyez compétiteur ou spectateur, cet événement promet d’être un moment inoubliable pour tous les passionnés de padel. On vous attend nombreux pour ce rendez-vous sportif incontournable !