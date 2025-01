Officiel : l’Egyptien Omar Marmoush signe à Manchester City

Manchester City traverse une saison difficile, occupant la 5e place de Premier League après 22 journées et ayant été éliminé par le PSG en Ligue des Champions.

L’équipe peine offensivement, avec Erling Haaland comme seul buteur. Pour renforcer son attaque, le club a recruté Omar Marmoush, l’attaquant égyptien de l’Eintracht Francfort.

Auteur de 20 buts et 14 passes décisives en 26 matches, Marmoush a séduit City qui a déboursé 70 millions d’euros plus 10 millions de bonus pour l’attirer. Polyvalent, il peut jouer en attaque, en soutien ou sur les ailes, un atout précieux pour Pep Guardiola.

We’re delighted to announce the signing of @OmarMarmoush ✍️🩵 pic.twitter.com/ryY2jA1mdE

— Manchester City (@ManCity) January 23, 2025