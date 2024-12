Le complexe Mohammed V ne rouvrira pas en janvier 2025

Le complexe Mohammed V de Casablanca ne rouvrira pas ses portes en janvier prochain comme initialement prévu. Ce retard est dû à certains problèmes techniques qui ont ralenti le rythme des travaux de réaménagement.

Selon une source de Le Site info, les travaux ont pris plus de temps que prévu au niveau de la zone 6 pour des raisons techniques, ce qui a modifié le programme initialement annoncé. «Après l’installation des nouveaux sièges et l’achèvement des travaux au niveau de la tribune officielle et de la nouvelle tribune de presse, un nouveau tunnel menant aux vestiaires sera mis en place. Ce tunnel remplacera les deux passages actuels situés derrière les buts», explique notre source.

Les travaux liés aux infrastructures souterraines du complexe devraient être achevés dans les prochains jours, apprend-t-on. Ces travaux comprennent, entre autres, l’aménagement d’une grande salle de conférences et l’agrandissement des vestiaires. Lorsque ces travaux seront achevés, la couverture extérieure du stade sera entamée.

Notre source assure que le stade emblématique de la métropole ne pourrait rouvrir qu’en mars 2025, précisant que le Wydad et le Raja de Casablanca continueront donc à disputer leurs rencontres au stade Larbi Zaouli, en attendant leur retour à «Donor».

H.M.