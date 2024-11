Le directeur sportif du Real Betis se confie sur Abdessamad Ezzalzouli (Exclusif)

Manu Fajardo, le directeur sportif du Real Betis, s’est confié sur le renouvellement du contrat de Abdessamad Ezzalzouli.

Dans une déclaration exclusive à Le Site info, Fajardo a indiqué que les négociations n’ont pas pris beaucoup de temps, précisant que l’international marocain croit en le projet du club et souhaite poursuivre l’aventure. «Nous avons discuté avec l’entraîneur Manuel Pellegrini et les dirigeants avant de prendre la décision de prolonger le contrat d’Ezzalzouli. Toutes les composantes étaient d’accord que l’attaquant devait rester. C’est un grand joueur au talent indéniable», a assuré le directeur.

Fajardo a également indiqué qu’Ezzalzouli signe des prestations exceptionnelles en ce début de saison. «Il a récupéré sa forme après une période difficile lors de la dernière saison. Les blessures qu’il avait contractées avaient affecté son rendement. Mais aujourd’hui, Ezzalzouli s’est développé et a réussi à reprendre confiance en lui », a-t-il précisé.

Rappelons que l’international marocain a prolongé son contrat avec le Real Betis jusqu’au 30 juin 2029. « Le Real Betis Balompié et Ez Abde se sont mis d’accord pour prolonger le contrat de l’international marocain pour une saison supplémentaire, jusqu’en 2029 », indique le club espagnol dans un communiqué.

Arrivé au Betis durant la saison 2023/24, Ezzalzouli s’est rapidement affirmé comme un élément clé de l’effectif, jouant un rôle déterminant dans la qualification de l’équipe pour la UEFA Conference League, souligne le club, notant qu’il a disputé 51 matchs en une seule saison, durant lesquels il a inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives.

A seulement 23 ans, Ezzalzouli s’impose aussi sur la scène internationale en tant que pilier des Lions de l’Atlas, avec lesquels il a notamment décroché la médaille de bronze lors des Jeux Olympiques de Paris.

Le Lion de l’Atlas a exprimé sa satisfaction et dit vouloir « démontrer sur le terrain cette confiance » que le club verdiblanco a placée en lui. « Je souhaite maintenir ce niveau, voire l’améliorer. Je vais travailler pour en faire encore plus et pour inscrire les buts », a-t-il déclaré aux médias du club andalou.

H.M