Moses Kiptanui, la légende de l’athlétisme, se confie sur Soufiane El Bakkali

Moses Kiptanui, la légende de l’athlétisme kényan, a indiqué que Soufiane El Bakkali a signé une saison exceptionnelle.

Dans une déclaration exclusive à Le Site info, le triple champion du monde, célèbre pour ses exploits en course de fond et particulièrement dans le 3 000 mètres steeple, a indiqué que la 2ème place remportée par le Marocain lors de l’épreuve du 3000 m steeple, dans le cadre de la finale de la Ligue de Diamant, est tout à fait normale, rappelant qu’El Bakkali n’a pas perdu pendant trois ans.

«La fatigue a eu raison de lui, surtout après la médaille d’or décrochée lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Il paraissait d’ailleurs épuisé en Pologne, lorsqu’il a remporté l’épreuve du 3000 m steeple au meeting de Silésie, en août dernier», confie Kiptanui.

Pour le Kenyan, Soufiane El Bakkali est un athlète intelligent «qui sait remporter les courses tactiques comme celle des JO 2024». «Il s’est d’ailleurs imposé contre le grand Lamecha Girma, récoltant ainsi les fruits de sa persévérance», a-t-il précisé.

Rappelons que Kiptanui a marqué l’histoire de l’athlétisme dans les années 1990. Il est surtout connu pour être le premier homme à avoir franchi la barre des 8 minutes dans l’épreuve du 3 000 mètres steeple en 1995, établissant un record du monde avec un temps de 7 minutes 59 secondes. Cette performance a solidifié sa place en tant que pionnier dans cette discipline.

Kiptanui a également remporté plusieurs titres majeurs au cours de sa carrière, notamment trois médailles d’or aux Championnats du monde d’athlétisme (1991, 1993 et 1995) dans le 3 000 mètres steeple et une médaille d’argent aux JO 1996 à Atlanta. Il a également battu des records du monde dans d’autres disciplines de fond, comme le 2 000 mètres et le 5 000 mètres.

