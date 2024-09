Diamond League : où et quand suivre la course d’El Bakkali ?

Soufiane El Bakkali, champion du monde et olympique du 3000 mètres steeple, disputera ce vendredi soir la finale de la Diamond League d’athlétisme à Bruxelles.

La course, qui verra la participation de trois coureurs marocains (El Bakkali, Mohamed Tindouft et Abderraouf Bouassal) débutera à 19h09, heure marocaine. La finale du 3000 mètres steeple sera diffusée en direct sur la chaîne Olympic Sport, ainsi que sur la chaîne Al Kass 2 du Qatar, BBC Sport et CNBC aux États-Unis.

L’Éthiopien Lamecha Girma, détenteur du record du monde du 3000 mètres steeple, sera absent bien que son entraîneur ait déclaré il y a quelques jours qu’il pourrait participer au meeting.

La course verra également la présence du Kényan Abraham Kibiwot, médaillé de bronze lors des derniers Jeux Olympiques de Paris, et du Tunisien Mohamed Amine Ghezal, quatrième aux Jeux Olympiques.

Le Kényan Amos Kimunya sera présent aux côtés de son compatriote Wilberforce Chemiat Kones.

Après avoir remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris, El Bakkali a gagné la première place au 3000 mètres steeple lors du meeting de Silesia (Pologne). Il a manqué les étapes de Rome et Zurich, mais sera présent aujourd’hui à Bruxelles pour la finale de la Ligue de Diamant 2024 d’athlétisme.