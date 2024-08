Leicester City : Bilal El Khannouss passe sa visite médicale

Leicester City, champion d’Angleterre en 2016, a réussi une belle pioche sur le marché des transferts en obtenant les services de l’international marocain Bilal El Khannouss en provenance du Racing Genk.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Leicester City a conclu un accord avec El Khannouss pour un montant de 20,5 millions d’euros. Le transfert inclut également une clause de revente de 15 %.

Le joueur a passé la visite médicale et devrait être annoncé officiellement dans les heures à venir. Pour rappel, El Khannouss (20 ans) a été l’un des meilleurs joueurs du championnat belge durant les trois précédentes années. Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations U23 en 2023, il a été un des artisans de la médaille de bronze olympique de Paris. Il est aussi régulièrement convoqué par le sélectionneur national Walid Regragui.

🔵🦊 Leicester City agree deal to sign El Khannouss from Genk, huge talent to join on €20.5m package deal.

€15% sell-on clause also included as @BobFaesen reports, deal set to be signed and sealed. pic.twitter.com/KKPEgxNaBB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024