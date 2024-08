Wydad: huit joueurs sur la liste de départs

Rulani Mokwena a décidé de se passer de plusieurs joueurs après huit séances d’entraînements effectuées depuis son arrivée au Wydad de Casablanca.

Selon une source de Le Site info, la plupart des joueurs ont participé au match amical face à Azam FC avant que l’entraîneur sud-africain ne tranche concernant ceux qui ne figurent pas dans ses plans futurs. Il s’agit de Salaheddine Benyachou, Charki El Bahri, Amine Farhane, Ismail Ghazoui, Hicham Ait Brayem, Ismail Moumen, Jawad Khalouk et Taha Mourid.

La même source révèle également que les dirigeants ne renouvelleront pas le contrat de Abdellah Haymoud.

On apprend, par ailleurs, que Charki El Bahri va se réunir avec le président Hicham Ait Menna afin de parvenir à un accord concernant ses arriérés non réglés. L’attaquant a d’ailleurs déjà saisi la commission de litiges de la FRMF afin de percevoir ses droits estimés à 1,2 million de dirhams. El Bahri serait prêt à réduire la somme afin de régler le conflit à l’amiable et rompre son contrat.

H.M.