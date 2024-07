Eliminatoires de la CAN 2025: le Maroc connaît ses adversaires

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, CAN Maroc 2025, a eu lieu ce jeudi à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le tirage au sort est constitué de 12 groupes de 4 équipes par groupe, pour les éliminatoires en aller et retour. Les deux premières seront qualifiées pour la CAN Maroc 2025. Le coup d’envoi des éliminatoires de la CAN est prévu pour septembre prochain. Seules 23 équipes seront qualifiées pour la CAN 2025 pour rejoindre le Maroc, qualifié d’office en tant que pays hôte.

Voici tous les groupes des éliminatoires de la prochaine CAN :

Groupe A : Tunisie, Madagascar, Comores, Gambie

Groupe B : Maroc, Gabon, Centrafrique, Lesotho

Groupe C : Egypte, Cap Vert, Mauritanie, Botswana

Groupe D : Nigeria, Bénin, Libye, Rwanda

Groupe E : Algérie, Guinée Equatoriale, Togo, Liberia

Groupe F : Ghana, Angola, Soudan, Niger

Groupe G : Côte d’Ivoire, Zambie, Sierra Leone, Tchad

Groupe H : RD Congo, Guinée, Tanzanie, Ethiopie

Groupe I : Mali, Mozambique, Guinée Bissau, Eswatini

Groupe J : Cameroun, Namibie Kenya, Zimbabwe

Groupe K : Afrique du Sud, Ouganda, Congo, Soudan du sud

Groupe L : Sénégal, Burkina Faso, Malawi, Burundi

H.M.