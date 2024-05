Roland-Garros: choc Nadal-Zverev au premier tour

Par LeSiteinfo avec MAP

Rafael Nadal affrontera l’Allemand Alexander Zverev au premier tour de Roland Garros pour un remake de la demi-finale de 2022 où l’Allemand avait malmené l’Espagnol avant de devoir déclarer forfait à cause d’une blessure à la cheville.

Le vainqueur de ce match, qui se trouve dans la première moitié de tableau du tirage, pourrait retrouver Djokovic en demi-finale du Grand Chelem parisien. La deuxième demi-finale, elle, projette vers un duel entre les deux nouvelles stars du tennis et vainqueurs de Grand Chelem, l’Espagnol Carlos Alcaraz et l’Italien Jannik Sinner. Chez les femmes, la N.1 mondiale Iga Swiatek, spécialiste de terre battue et tenante du titre, pourrait retrouver en demi-finales l’Américaine Coco Gauff (3e), vainqueur du dernier US Open et finaliste de Roland Garros en 2022.

L’autre demi-finale du tableau féminin pourrait opposer, pour un duel au sommet, la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e), lauréate de l’Open d’Australie 2023 et 2024, à la Kazakhe Elena Rybakina (4e), vainqueur de Wimbledon 2022.

S.L.