JO 2024: Chakib Benmoussa se réunit avec le CNOM

Le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a présidé, vendredi à Rabat, une séance de travail avec le Comité National Olympique Marocain (CNOM), consacrée au suivi et à l’examen des mesures prises en prévision de la participation du Maroc aux prochains Jeux olympiques (JO-2024) de Paris (26 juillet-11 août).

Lors de cette réunion, Benmoussa a mis l’accent sur les efforts consentis par son département, en coopération avec le CNOM et les autres partenaires, en vue de promouvoir le sport national et consolider la présence du Maroc sur la scène sportive internationale. Le ministère, en concertation avec le CNOM, les autres partenaires et acteurs, et dans le cadre du programme de préparation des sélections nationales lancé en 2022, a pris une batterie de mesures visant à appuyer et accompagner les sportifs marocains participant aux JO, en les encourageant et leur fournissant les moyens nécessaires, et en les préparant à réaliser de nouveaux exploits pour le sport national, l’objectif étant de garantir la meilleure participation possible des délégations sportives marocaines à ces Jeux.

Le ministère s’est également engagé à fournir au CNOM et aux différentes fédérations royales marocaines les moyens financiers nécessaires pour préparer, comme il se doit, la participation du Royaume aux JO, tout en mettant à leur disposition les ressources humaines, techniques, administratives et médicales, à même de permettre l’accompagnement des athlètes, en plus des dépendances sportives du ministère.

Le ministre a également mis en avant les efforts fournis par le CNOM en vue de promouvoir le sport national et garantir son rayonnement à l’international et appelé à la conjugaison des efforts en vue d’améliorer les performances des sportifs marocains et réaliser des exploits honorables lors de cet évènement planétaire.





A ce jour, le Maroc est qualifié aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dans 13 disciplines sportives, avec un total de 47 sportifs, alors que d’autres athlètes pourront encore décrocher leur billet pour le rendez-vous olympique.

Dans une déclaration à la presse, Benmoussa a souligné que cette séance de travail a été l’occasion de faire le point sur les derniers préparatifs de la participation marocaine aux prochains JO, notant que le ministère aspire à voir les athlètes marocains signer une participation honorable lors de ce grand rendez-vous.

Il a également noté que la réunion a été l’occasion de passer en revue les différents aspects de la participation des athlètes marocains, tant sur le plan physique, mental ou logistique, mettant l’accent sur le rôle d’accompagnement que joue le ministère vis-à-vis des fédérations royales marocaines et du CNOM.

De son côté, le Secrétaire général du CNOM, Abdellatif Idmahamma, a souligné que la réunion de coordination tenue entre le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et du sport et le CNOM a été l’occasion de débattre des différentes dispositions prises en vue de la participation marocaine aux JO.

Il a en outre relevé que la réunion a permis de discuter des moyens de renforcer la coordination entre le ministère et le CNOM afin de promouvoir la pratique sportive au Maroc. A l’issue de cette réunion, une convention de partenariat a été signée par Benmoussa et le président du CNOM, Faïçal Laraïchi, visant la construction d’un nouveau siège du CNOM, dont l’ancien connait des travaux de réfection en prévision de la Coupe d’Afrique des nations de football en 2025 et du Mondial de 2030.

