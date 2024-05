RabatRun 2024 : un week-end sportif et festif pour tous les amateurs de course à pied

RabatRun 2024, prévu pour les 18 et 19 mai, promet un week-end dynamique dédié à la santé et au bien-être, soutenu par des partenaires de renom tels que Redal, Sidi Ali, Air Arabia et Rabat Animation.

Organisée par l’association TheCityRun, cette édition fait suite aux succès des précédentes éditions à Casablanca, Tanger et Marrakech, et vise à encourager l’adoption d’un mode de vie actif tout en célébrant la ville de Rabat et sa communauté sportive.

Les activités prévues lors de RabatRun couvriront une variété d’options pour tous les participants, avec des courses, des marches, du jogging, des séances de fitness, et bien d’autres encore. Ces activités se dérouleront dans des lieux emblématiques de Rabat, tels que la Forêt Ibnou Sina, la Forêt Dar Essalam et le parc Hassan 2, offrant ainsi une occasion unique de découvrir la ville tout en pratiquant du sport.

L’inscription à RabatRun est gratuite et ouverte à tous, dans le but d’encourager la participation du plus grand nombre et de promouvoir l’inclusivité. Pour obtenir un e-certificat, les participants peuvent s’inscrire gratuitement sur le site web officiel de l’événement, et ont également la possibilité de commander le T-shirt en polyester officiel de l’événement pour 50 DH.