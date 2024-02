CasablancaRun revient avec une édition pleine de diversité et d’inclusion

Pas moins de 10.000 participants sont attendus à la troisième édition de CasablancaRun, un événement sportif qui aura lieu les 24 et 25 février dans différents sites casablancais, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Cette manifestation vise à promouvoir la santé et l’adoption d’un mode de vie sain à travers le sport, tout en célébrant la beauté de Casablanca ainsi que sa communauté sportive, comme l’a souligné dans une conférence de presse le président de l’association TheCityRun, Younes Iraki qui organise cet événement.

Et d’indiquer que cette édition comprendra une variété d’activités, entre autres, des courses, des marches, des sorties de jogging, des séances de fitness, organisées par la communauté sportive de la ville, notamment des groupes de coureurs, des associations sportives, des coachs sportifs et des champions nationaux. Ils se mobiliseront pendant un week-end pour encourager le plus grand nombre à faire du sport. Ces activités se dérouleront deux jours durant dans différents lieux emblématiques de la métropole.

Il a précisé que les activités programmées seront séquencées, variées, inclusives et adaptées à toutes les aptitudes. Notamment, des courses avec des distances variées (5, 10, 15 k), des courses en famille et pour enfants, des séances de marche, des initiations au footing, des sorties avec des champions paralympiques en chaise roulante ouvertes à tous, des séances de fitness ou encore des séances de circuit training.

« CasablancaRun mettra en avant la beauté de la ville de Casablanca ainsi que ses infrastructures sportives accessibles au grand public, comme la Corniche, le Parc de la Ligue Arabe, la Promenade Maritime de la Mosquée Hassan II, et bien d’autres endroits propices à la pratique du sport », a-t-il noté, avant d’ajouter que cet événement célèbrera également la communauté sportive de Casablanca, avec la participation d’associations sportives, de coachs sportifs, de groupes de coureurs/marcheurs et de champions.