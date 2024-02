Formule 1 : Ferrari dévoile son nouveau bijou, la SF-24 (VIDEO)

Ferrari vient de dévoiler sa nouvelle monoplace pour la saison prochaine, la SF-24. Ce dernier bijou de Ferrari sera confié à Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Les fans de l’écurie italienne se réjouissent de cette voiture et espèrent qu’elle sera plus rapide que la concurrence.

Pour rappel, Ferrari a annoncé l’arrivée en 2025 du septuple champion du monde, le Britannique Lewis Hamilton. D’ici là, les ingénieurs de Ferrari font tous leurs efforts pour lui consacrer la meilleure machine possible.