VIDEO : magnifique but d’Oussama Idrissi au Mexique

L’international marocain Oussama Idrissi s’est illustré ce vendredi au Mexique en marquant un super but pour son club Pachuca contre le club Leon pour le compte de la deuxième journée du championnat de Mexique.

Idrissi a réussi à dribbler deux joueurs avant de placer la balle au second poteau du gardien de but de Club Leon et contribue ainsi à la victoire de Pachuca face au Club Leon (3-2). À noter que c’est le quatrième but toutes compétitions confondues pour le Marocain de 27 ans, il a également délivré 5 passes décisives.