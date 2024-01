CAN 2023: le staff technique de la sélection tunisienne congédié

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé avoir mis fin aux fonctions de l’ensemble du staff technique des « Aigles de Carthage » après l’élimination précoce de la Coupe d’Afrique des Nations.

Dans un communiqué, la FTF justifie sa décision par la mauvaise performance de la sélection nationale à la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire, précisant que le staff technique n’avait pas honoré les objectifs fixés.

En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur, la FTF a nommé Anis Bousaïdi et Montassar Ouhichi, provisoirement à la tête de la sélection, en remplacement du staff composé du sélectionneur Jalal Kadri, démissionnaire, des entraîneurs adjoints Ali Boumnijel et Salim Ben Achour, et des préparateurs physiques.

La sélection tunisienne a été éliminée dès le premier tour de la compétition après deux matchs nuls et une défaite. Les « Aigles de Carthage » ont terminé derniers de leur groupe, dont ils étaient les têtes de série.

S.L