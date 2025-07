Tennis : la Tunisienne Ons Jabeur se retire temporairement du circuit (PHOTO)

La joueuse tunisienne Ons Jabeur a annoncé, via un message émouvant publié sur Instagram, qu’elle faisait une pause temporaire dans sa carrière.

Dans ce post, elle évoque avec sincérité la difficulté de ces derniers mois, marqués par des douleurs physiques, de la fatigue mentale et des résultats décevants. « J’ai besoin de temps pour me retrouver », écrit-elle, exprimant aussi sa gratitude envers ses fans pour leur soutien constant.

Cette décision, bien que difficile, témoigne de sa lucidité et de son courage. Ons, première joueuse arabe et africaine à atteindre une finale de Grand Chelem, a souvent porté de lourdes attentes sur ses épaules. Elle a choisi aujourd’hui de prioriser sa santé et son bien-être, loin des projecteurs, pour mieux revenir.

Son message a touché des milliers de personnes, suscitant un élan de solidarité dans le monde du sport. Cette pause, loin d’être un recul, ressemble plutôt à un moment de recentrage avant un nouveau départ. Et comme elle l’a écrit à la fin de son post : « Ce n’est pas un adieu, c’est juste un au revoir. »