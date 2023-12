Rétro 2023: une belle année pour le football marocain

Par LeSiteinfo avec MAP

L’année 2023 aura été, pour le football marocain, celle des réalisations sur le plan sportif, avec notamment les performances des jeunes catégories (U17 et U23) et de la sélection féminine, mais surtout celle de la reconnaissance continentale et mondiale, illustrée surtout par le choix du Royaume pour organiser la CAN-2025 et le Mondial-2030, dans le cadre de sa candidature conjointe avec l’Espagne et le Portugal.

Cette année confirme ainsi l’essor que connaît le football national, et qui est le fruit d’un chantier royal structurant visant à faire du Royaume une terre d’accueil des grands événements et à ériger le sport en général et le foot, en particulier, en locomotive du développement social et économique dans notre pays.

Une haute sollicitude royale reconnue au niveau continental avec la remise, en mars dernier à Kigali, au roi Mohammed VI du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 (CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022), qui constitue une consécration de l’importance de la place qu’occupe le Maroc en Afrique et des efforts du Royaume dans différents domaines, notamment sportif.

Elle met en avant, également, la vision royale axée sur le développement des infrastructures et de la formation, notamment par la mise en place de l’Académie Mohammed VI de football et du Complexe Mohammed VI de football, ainsi que la construction et la rénovation des stades pour être à la hauteur des compétitions continentales et internationales organisées au Maroc.

Cette dynamique a valu au Royaume une reconnaissance internationale de ses efforts visant le développement du football, surtout au niveau des infrastructures et de la gestion des compétitions.

Dans ce sens, intervient la désignation du Maroc pour organiser la Coupe d’Afrique des Nations de football 2025, puis de la Coupe du Monde 2030, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, deux événements qui donneront l’occasion au monde entier de découvrir de près les avancées réalisées par le Maroc dans différents domaines.

En effet, le Maroc a su mettre à profit sa position géographique stratégique et son capital humain pour permettre une meilleure intégration de son économie dans son environnement régional et international.

Le choix porté sur le Maroc pour abriter la CAN-2025 reflète, notamment, la notoriété dont jouit le Royaume en termes d’infrastructures sportives, routières et hôtelières, un atout qui a été derrière la réussite de plusieurs événements organisés par le Royaume.

De même, la candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030 dans un message à l’occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la CAF pour l’année 2022 au Souverain, le 14 mars dernier à Kigali, constitue une initiative à dimension stratégique, puisque cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen.

Sur le rectangle vert, les équipes nationales des jeunes catégories et la sélection féminine ont marqué les esprits par leurs performances.

Ainsi, la sélection marocaine U23 s’est adjugée, pour la première fois de son histoire, la Coupe d’Afrique des Nations, organisée au Maroc (24 juin – 8 juillet), en s’imposant face à son homologue égyptienne, tenante du titre, (2-1 après prolongations), à Rabat, un exploit qui s’ajoute aux récents succès du football national, qui ne cesse de s’illustrer à l’échelle continentale, arabe et africaine.

Champions d’Afrique, les Lionceaux de l’Atlas ont assuré la présence du football marocain pour la 8ème fois de son histoire aux Jeux Olympiques et honoré les couleurs nationales, en décrochant un titre qui en dit long sur l’essor remarquable que connaît le football national.

En réalisant ses deux objectifs (qualification aux JO et sacre africain) lors de cette CAN, qui a été une réussite à tous les niveaux, la sélection nationale a écrit une nouvelle page glorieuse de l’histoire du football national.

De son côté, la sélection marocaine féminine a fait sensation lors du Mondial féminin 2023, organisé en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet – 20 août), en se qualifiant pour les huitièmes de finale.

Pour sa première participation à cette grand-messe footballistique, le Maroc, première nation arabe à disputer le Mondial féminin, est allé au-delà des attentes, marquant les esprits pour son baptême du feu mondial avec une qualification historique au 2ème tour.

Malgré l’élimination contre la France, les joueuses de Reynald Pedros ont impressionné par leur courage, leur combativité et leur force de caractère.

La Remontada dans le groupe H, après la défaite (6-0) face à l’Allemagne, double championne du monde, a été l’un des moments les plus marquants de ce Mondial, faisant découvrir au monde entier une équipe du Maroc résiliente et qui ne lâche rien.

L’équipe nationale U17 a également honoré les couleurs nationales après sa qualification au bout du suspense pour les quarts de finale de la Coupe du monde, organisée en Indonésie du 10 novembre au 2 décembre.

L’équipe U17 a signé un exploit historique pour sa 2è participation seulement à une Coupe du monde de la catégorie. Après avoir atteint les huitièmes de finale lors de leur première participation à un Mondial, en 2013 aux Emirats Arabes Unies, les Lionceaux de l’Atlas ont franchi un nouveau cap grâce à cette qualification en quarts de finale en Indonésie.

Avec cet exploit historique en Coupe du monde, les protégés de Saïd Chiba continuent sur leur lancée, après avoir fait sensation lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN), tenue en mai dernier en Algérie, en se hissant jusqu’en finale.

En futsal, en remportant son 3è titre arabe d’affilée, du 6 au 16 juin en Arabie Saoudite, la sélection marocaine est entrée de plain-pied dans l’histoire du football en salle arabe à la faveur de ce record exceptionnel.

L’équipe nationale (8è au classement mondial) règne ainsi en maître sur la scène arabe après avoir tenu la dragée haute à ses concurrents lors des trois dernières éditions de la compétition panarabe.

Largement supérieurs à leurs adversaires, les Lions de l’Atlas sont désormais l’équipe la plus titrée dans la compétition depuis la 1ère édition tenue en 1998, après ses consécrations en 2022 face à l’Irak (3-0) et en 2021 au détriment de l’Egypte (4-0).

L’équipe marocaine a marqué l’histoire du futsal entre 2016 et 2023 en signant des exploits qui resteront gravés dans les mémoires avec un palmarès impressionnant qui comprend notamment le Championnat d’Afrique des Nations en 2016 et 2020, la Coupe arabe à trois reprises (2021, 2022 et 2023) et la Coupe des nations en 2022, ainsi qu’un quart de final de la Coupe du monde, sans oublier que l’équipe juniors s’est classée deuxième de la Coupe arabe de la catégorie en 2022.

Ces réalisations sont notamment le fruit de la stabilité de l’encadrement technique et de l’esprit de compétition des joueurs, qui ont fait preuve d’un haut niveau physique et technique, d’un grand sens de responsabilité, ainsi que d’une forte détermination à représenter de la meilleure des manières le football national.

