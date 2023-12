Le message d’adieu d’Adil Ramzi au Wydad (PHOTO)

L’ex-entraîneur du Wydad Casablanca s’est exprimé sur son compte Instagram sur son départ : « C’est avec un grand cœur que je fais mes adieux au Wydad. Je les remercie pour cette très bonne expérience. Merci dieu pour m’avoir donné cette grande opportunité, je remercie ma famille pour son soutien et un spécial merci aux fans du Wydad. Je suis très fier de ce que j’ai pu accomplir dans ce club », a écrit Adil Ramzi sur son compte.

L’ancien international marocain Adil Ramzi avait été désigné en juillet dernier entraineur du Wydad de Casablanca, en remplacement du Belge Sven Vandenbroeck.

L’ancien coach des jeunes du PSV Eindhoven avait été formé au Kawkab de Marrakech au sein duquel il a évolué entre 1995 et 1997 avant de rejoindre l’Udinese (Italie). Il a également défendu les couleurs de plusieurs clubs néerlandais.

En équipe nationale, Adil Ramzi a été sélectionné 41 fois entre 1998 et 2007, inscrivant 5 buts. Au terme de la 11è journée de la Botola Pro D1 « Inwi », le WAC occupe la 4è place du classement général avec 19 points et avec deux matches en retard, à 4 longueurs des co-leaders, l’AS FAR et le Raja de Casablanca (23 pts).