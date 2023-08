Un enfant marocain de 12 ans s’apprête à gravir le plus haut sommet de Turquie

C’est un défi exceptionnel que s’apprête à se lancer Youssef Tazi, jeune garçon marocain de 12 ans. En compagnie de son père, ce dernier vivra une aventure incroyable. En effet, le père et le fils se lancent pour gravir le mont Ararat (5137 mètres) qui est le plus haut sommet de Turquie.

Youssef et son père, Omar Tazi, sont partis jeudi matin de la ville turque de Dogubayazit pour le voyage d’une vie vers le sommet du mont Ararat. Cette montagne est située à la frontière entre la Turquie et l’Arménie et porte un symbolisme profond parmi les peuples de la région.

Après 14 mois de préparation physique, psychologique et médicale, et après avoir gravi 27 sommets au Maroc, dont sept à plus de 4 000 mètres d’altitude, le fils et son père ont choisi le mont Ararat pour poursuivre leur passion de l’alpinisme et hisser haut le drapeau marocain.

Dans une interview accordée à la MAP, à la veille du début du voyage d’escalade, Omar Tazi, père de l’enfant, a déclaré : « Se lancer dans cette aventure est venu après une longue réflexion et une consultation avec des grimpeurs professionnels, ce qui nous a demandé d’être très minutieux dans toutes nos démarches et préparations intensives pendant 14 mois ».

Tazi a indiqué que les préparatifs pour l’ascension du sommet Ararat comprennent « un suivi médical régulier, un régime alimentaire spécial, une préparation mentale, une adaptation continue aux hauteurs et des cours réguliers pour renforcer la forme physique et assurer la sécurité de Youssef »

Il a ajouté que la dernière station préparatoire avant de se diriger vers la frontière turco-arménienne était l’ascension de quatre sommets montagneux marocains, qui sont (Toubkal Ouest 4030 mètres, Toubkal 4167 mètres, Imouzzer 4010 mètres et Tibhrin 3920 mètres), expliquant que lui et son fils ont choisi ce chemin pour la longueur de sa distance et pour rester la plus longue période de temps à une altitude de plus de quatre mille mètres, pour améliorer leur adaptation aux grandes hauteurs.

Concernant la passion de son fils Youssef pour l’escalade, qui est considéré comme l’un des plus jeunes grimpeurs marocains, Tazi dit qu’il a commencé à accompagner son fils dans ses randonnées à travers les sentiers de montagne depuis l’âge de quatre ans. Ils sont ensuite tous les deux tombés amoureux de la montagne et de l’escalade.