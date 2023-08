Man. City: Rico Lewis tranche pour son avenir

Par LeSiteinfo avec MAP

Le jeune défenseur anglais, Rico Lewis (18 ans), a prolongé son contrat avec Manchester City en s’engageant pour les cinq prochaines saisons, a annoncé le club mardi.

Le directeur du football du club mancunien, Txiki Begiristain, s’est réjoui de la prolongation de ce « footballeur vraiment intelligent, déjà un membre mature et fiable de l’équipe ».

Formé au City où il était arrivé à l’âge de huit ans, le droitier a fait 23 apparitions avec son club la saison dernière.

Rico Lewis s’était révélé la saison dernière en devenant à 17 ans et 346 jours le plus jeune buteur de la Ligue des champions, pour sa première titularisation en C1. En marquant un but contre Séville, il avait battu le record de précocité détenu par le Français Karim Benzema.

« Ce fut une année incroyable pour moi et maintenant signer ce contrat est un rêve devenu réalité (…) En tant que fan ce City, c’est le seul endroit où je voulais être », a déclaré Lewis sur le site du club.

S.L.