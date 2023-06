Champions League: Manchester City réalise le triplé (VIDEO)

Le club anglais de Manchester City s’est adjugé son 1er titre de Ligue des Champions d’Europe, après sa victoire face à l’Inter Milan sur le score de 1-0 en finale, samedi à Istanbul.

Les Mancuniens l’ont emporté grâce à une réalisation de l’Espagnol Rodri à la 68è minute de jeu, succédant au palmarès au Real Madrid.

Après ce sacre en C1, les Citizens réalisent le triplé cette saison, avec des titres également en Premier League et en Coupe d’Angleterre. Un exploit seulement réalisé par Manchester United en 1998/99.

Il s’agit du 3è titre en Ligue des Champions pour l’entraineur de City, Pep Guardiola, après les deux gagnés avec le FC Barcelone en 2009 et en 2011.

Guardiola n’est plus qu’à une unité de Carlo Ancelotti, l’entraineur le plus titré en C1 avec 4 trophées, et est désormais à égalité avec Zinédine Zidane et l’Anglais Bob Paisley, qui comptent également trois titres à leur palmarès .

L’Inter Milan, qui a signé un bon parcours pour se hisser jusqu’en finale de la Ligue des Champions cette saison, n’a pas pu chercher un 4è trophée en C1 après ceux remportés en 1964, 1965 et 2010.