Zlatan Ibrahimovic prend sa retraite

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic a annoncé dimanche qu’il mettait un terme à sa carrière à 41 ans.

« C’est le moment de dire au revoir au football, pas seulement à vous. Il y a trop d’émotions maintenant, allez Milan et au revoir », a indiqué Ibrahimovic dans une déclaration à la presse sur le terrain du stade de San Siro, après la victoire de l’AC Milan contre l’Hellas Vérone (3-1) lors de la 38e et dernière journée du Championnat d’Italie.

« Merci à tous, à partir de demain je suis un homme libre. Cela a été une carrière longue, dont je suis fier. Merci », a-t-il ajouté en conférence de presse.

L’AC Milan, club où il est revenu fin 2019 et qu’il a largement contribué à ramener au sommet, avec notamment le titre de champion d’Italie en 2022, avait annoncé la veille qu’il ne lui prolongerait pas son contrat.

En raison de blessures à répétition, Zlatan n’a pratiquement pas pu jouer cette saison.

« On ne peut que le remercier pour tout ce qu’il a fait pour nous. Et c’est triste qu’un champion comme ça ne joue plus au football », a commenté sur la chaîne du club milanais l’entraîneur Stefano Pioli.

Considéré comme l’un des meilleurs avant-centres de l’histoire, le Suédois a quasiment tout gagné en club, à l’exception de la Ligue des champions.

A son palmarès figurent des titres de champion dans quatre pays différents: deux aux Pays-Bas avec l’Ajax Amsterdam, cinq en Italie (trois avec l’Inter, deux avec l’AC Milan), un en Espagne avec le FC Barcelone et quatre en France avec le Paris SG.

Il a aussi remporté une Ligue Europa avec Manchester United.

S.L