Man. City: Kyle Walker rejoint l’AC Milan

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AC Milan a officialisé vendredi l’arrivée de Kyle Walker, capitaine anglais de Manchester City, sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire.

« L’AC Milan est heureux d’annoncer la signature d’un prêt avec option d’achat obligatoire de Kyle Walker en provenance de Manchester City », a annoncé le club lombard dans un communiqué.

Selon la presse italienne, l’AC Milan devra débourser cinq millions d’euros à l’issue de la saison pour le défenseur qui est sous contrat avec City jusqu’en juin 2026.

Le latéral de 34 ans a débuté sa carrière à Sheffield United avant de rejoindre Tottenham Hotspur, où il a fait ses débuts en Premier League en mars 2010.

À l’été 2017, il s’est engagé avec Manchester City, où il a disputé 319 matchs et remporté 17 trophées, dont six titres de Premier League et une Ligue des champions en 2023.

Incontournable en équipe d’Angleterre avec 93 sélections (un but), mais connaissant cette saison un premier passage à vide qui lui a coûté sa place de titulaire à Manchester City, Walker rejoint un AC Milan en difficulté en Serie A ( 8e à 19 points du leader Naples), mais toujours en course pour la Ligue des champions.

S.L