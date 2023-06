Roland Garros : vives provocations de Taylor Fritz au public français (VIDEO)

En battant le Français Arthur Rinderknech, l’Américain Taylor Fritz s’est attiré la foudre du public français à Roland Garros. Le joueur américain en a rajouté une couche après la balle de match en faisant un signe provocateur au public. Il n’a même pas pu livrer ses réactions au micro de Marion Bartoli à la fin du match.

Fritz (9e mondial) disputera le 3e tour de ce tournoi face à l’Argentin Francisco Cerundolo (tête de série numéro 23). Pas sûr qu’il soit supporté lors de cette rencontre par le public de Porte d’Auteuil.

