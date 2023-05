Europa League: le but d’En-Nesyri face à la Juve (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

FC Séville peut rêver grand grâce aux belles performances de l’international marocain Youssef En-Nesyri. L’attaquant vedette de l’équipe andalouse, qui réalise une fin de saison remarquable, a encore prouvé sa valeur en inscrivant, jeudi soir, le but de FC Séville contre la Juventus Turin dans le cadre de la demi-finale aller de l’Europa League (1-1). Déjà décisif lors de la qualification grâce à son doublé contre Manchester City, En-Nesyri a ouvert le score pour les visiteurs à la 26ème minute suite à une passe décisive de Ocampos.

Détenteur du record de titres en Ligue Europa avec six sacres, Séville pensait tenir la victoire mais le défenseur Federico Gatti a arraché l’égalisation sur la toute dernière action du match (90e+7).

En-Nesyri, 25 ans, fait la fierté du FC Séville. L’attaquant marocain réalise une belle progression depuis son retour de la Coupe du monde au Qatar et a réussi à propulser son équipe vers le haut en marquant au moins un but par match. Il a été proclamé meilleur joueur du championnat espagnol de football pour le mois d’avril. L’international marocain a été le joueur le plus remarquable de la compétition en inscrivant trois buts – contre Cadix, Celta et Villarreal CF – au cours d’une phase du tournoi où son équipe est restée invaincue, avec quatre victoires et un match nul.

C’est la deuxième fois qu’En-Nesyri est proclamé MVP du mois de la Liga Santander, une récompense qu’il avait déjà reçue en janvier 2021.

S.L.