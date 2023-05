Marrakech accueille un festival hippique phare dans le monde

La Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), en partenariat avec le Festival de Son Altesse Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan, organise une étape phare de l’édition 2023 du prestigieux Festival international dédié aux Pur-sang Arabe qui aura lieu à l’hippodrome de Marrakech le 7 mai 2023.

Ce rendez-vous hippique international se déroule en plusieurs étapes dans différents pays, et porte l’ambition de promouvoir les courses de chevaux Pur-sang Arabe à travers le monde.

Se positionnant parmi les étapes phares de ce Festival, le Maroc proposera une édition alliant performance sportive et sensations fortes avec cinq courses au programme parmi lesquelles : le Grand Prix Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, le Prix H.H Sheikha Fatma Bint Mubarak, et le Prix Wathba Stallion Cup.

La confiance renouvelée du Festival de Son Altesse Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan aux courses marocaines est une reconnaissance du savoir-faire de la filière dans l’organisation de compétitions hippiques internationales et des standards de qualité élevés des infrastructures hippiques du Royaume.

« L’étape marocaine s’inscrit dans le cadre d’une vision partagée par le Maroc et les Émirats portant sur la volonté commune de faire rayonner à l’international aussi bien les chevaux de course arabes, que les éleveurs, les propriétaires ainsi que tous les professionnels du secteur.

Cette nouvelle édition accompagne la mise en œuvre de l’ambition de la SOREC de donner une forte impulsion à la filière course marocaine et au Pur-sang Arabe, pour lequel plus de 1185 courses sont programmées cette année », a déclaré Omar Skalli, Directeur Général de la SOREC.