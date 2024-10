Vers un remaniement ministériel au Maroc ? Nouvelles révélations  

Un remaniement ministériel pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Selon une source sûre de Le Site info, la nouvelle structure du gouvernement Akhannouch devrait être finalisée avant la fin de l’année, précisant que ce remaniement vise à injecter du sang neuf dans certains départements. Pourtant, plusieurs observateurs estimaient qu’un remaniement ministériel ne serait pas d’actualité, étant donné que les prochaines élections législatives sont prévues en 2026.

La même source souligne que le Chef de gouvernement attendait l’ouverture de l’année législative et l’élection, par l’Istiqlal, des membres de son comité exécutif pour entamer les concertations. On apprend, dans ce sens, que des ministres des trois partis formant la coalition gouvernementale, à savoir le RNI, l’Istiqlal et le PAM, quitteraient l’Exécutif. Le changement concernera d’ailleurs des départements dont les ministres sont au cœur de certaines polémiques.

Les partis de la coalition se retrouvent ainsi face au défi de remplacer certains noms dans cette nouvelle configuration. Une tâche qui s’avère compliquée, selon notre source, en l’absence de compétences capables de prendre les commandes des départements dont les ministres seront éjectés.

Rappelons que Aziz Akhannouch, lors de l’interview accordée aux chaînes nationales, en avril dernier, pour se pencher sur son bilan de mi-mandat, avait estimé que l’Exécutif n’aurait pas pu accumuler ses réalisations sans une forte homogénéité politique, la stabilité grâce à la solidarité continue de ses composantes à la faveur de l’efficience de son programme.

Le gouvernement poursuivra, durant son mandat constitutionnel, son élan réformiste avec audace, sérieux et dans l’esprit de patriotisme requis, avait-il assuré, ajoutant que l’exécutif œuvrera au parachèvement du processus de mise en œuvre des grands chantiers, dans le respect de ses engagements contenus dans le programme gouvernemental au service de l’intérêt général.

H.M.