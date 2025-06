Sahara marocain: la France réaffirme sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

La ministre française déléguée chargée de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a réitéré, ce lundi à Rabat, la position intangible de la France considérant que le présent et l’avenir du Sahara « s’inscrivent pleinement dans le cadre de la souveraineté marocaine ».

Bergé a réaffirmé cette position à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

En effet, dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Bergé a réitéré la position intangible de la France concernant le dossier du Sahara marocain, en affirmant que le présent et l’avenir du Sahara « s’inscrivent pleinement dans le cadre de la souveraineté marocaine ».

« Je tiens à rappeler avec force la position intangible exprimée par le Président de la République, Emmanuel Macron : le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent pleinement dans le cadre de la souveraineté marocaine », a déclaré Bergé.

En outre, elle a indiqué que sa visite officielle dans le Royaume s’inscrit dans la lignée du partenariat d’exception renforcé voulu par le Président de la République et le Roi Mohammed VI, notant que « ce partenariat a ouvert un nouveau chapitre entre nos deux pays que nous écrivons ensemble et dans la durée ».

« Cette visite s’inscrit dans un esprit de responsabilité et de gravité au regard des enjeux et sujets d’intérêt commun », a-t-elle poursuivi, soulignant sa conviction que la France et le Maroc veulent cheminer ensemble dans le cadre d’un modèle d’égalité et de croissance partagée pour les décennies à venir.

Elle a aussi soutenu que le Maroc s’est engagé sous la conduite du Roi Mohammed VI dans « une modernisation politique, économique et sociale déterminante, comme en témoigne la réforme majeure du Code de la Famille ».

« Nos deux pays ont beaucoup à apprendre l’un de l’autre. Face aux grands enjeux de notre époque : économiques, sociaux, démographiques, climatiques, sécuritaires, je suis convaincue que nos destins sont liés », a-t-elle insisté.

Évoquant la question de la promotion des droits des femmes, Bergé a affirmé que le Maroc constitue « un partenaire essentiel » dans le cadre de « la diplomatie féministe », notant que les deux pays œuvrent ensemble pour le renforcement de leur coopération dans la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes.

