Abdelilah Benkirane tire à boulets rouges sur Ilyas El Omari

Le patron du parti islamiste et ancien chef de gouvernement a vivement critiqué la réapparition de l’ex-secrétaire général du PAM, Ilyas El Omari, qui était aux abonnés absents pendant plusieurs années, politiquement et médiatiquement.

Et lors de son intervention devant les membres de son parti, au Forum régional des organes consultatifs et des élus de la Région de Béni Mellal-Khénifra, Abdelilah Benkirane a cité El Omari en s’adressant indirectement à lui: « Il paraît, d’après vos dires, que vous voulez faire une croix sur le passé. Il faut que les Marocains sachent ce que vous faisiez. Vous devez avouer et vous excuser! Ce que vous faisiez, nous l’avions beaucoup entendu ».

Puis, se tournant vers l’auditoire, Benkirane, toujours aussi verbeux, a ajouté: « Il (El Omari) insultait les hommes de l’Etat dont l’un était ministre! ». Le secrétaire général du PJD a aussi souligné: « Quand j’étais chef de gouvernement, il recevait les responsables dans une villa et leur donnait ses instructions. Et les gens craignaient qu’il soit la cause de leur incarcération, qu’ils aient quelque chose à se reprocher ou pas! Et de tels actes ne sont pas aussi simples, par rapport au Maroc ».

« Vous avez avez mis à mal la sécurité des Marocains, monsieur El Omari, pour ensuite disparaître, à un certain temps », a encore asséné Benkirane qui a fini par demander à Ilyas El Omari de révéler aux Marocains la source « des biens que les gens disent que vous aviez emportés en Espagne où vous aviez créé un hôtel ».

Et Benkirane d’enfoncer encore davantage le clou en s’interrogeant: « Est-ce donc chose si facile de créer un établissement hôtelier en Espagne? ».

Larbi Alaoui