Intempéries: Taounate déploie un dispositif d’urgence pour sécuriser les populations

Les autorités de la province de Taounate sont en état de mobilisation maximale pour faire face aux répercussions des fortes précipitations enregistrées récemment dans la région, qui ont causé des dégâts matériels au niveau des infrastructures routières et de certaines habitations.

Dans ce contexte, et en réaction aux bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie annonçant la poursuite des perturbations climatiques, la commission provinciale de vigilance s’est réunie jeudi sous la présidence du gouverneur de la province, Abdelkrim El Ghannami, afin d’évaluer la situation sur le terrain et de définir les mécanismes et moyens d’intervention urgente à mobiliser par les différents intervenants.

Lors de cette réunion, le gouverneur a rappelé les recommandations issues des précédentes rencontres de la commission provinciale de vigilance et de suivi, insistant sur la nécessité de renforcer le niveau d’alerte et de préparation, de coordonner les efforts de l’ensemble des acteurs concernés et d’assurer une présence continue sur le terrain aux côtés des populations, en vue de protéger les vies humaines et les biens et d’apporter l’assistance requise.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI et de la circulaire du ministère de l’Intérieur relative à l’activation du plan national global de réduction des effets de la vague de froid et des aléas climatiques.

La commission a notamment décidé l’évacuation préventive de certaines familles dont les habitations menacent ruine ou sont exposées au risque d’inondation, notamment dans les douars Mtimmer et Azzabat Nakhla, relevant de la commune territoriale de Rghiwa (cercle de Taounate), menacés par la montée des eaux de l’oued Asra, ainsi qu’au quartier Ahjar Drian dans la commune de Taounate, touché par des glissements de terrain.

Dans le cadre du suivi de proximité de ces mesures, le gouverneur de la province s’est rendu sur le terrain pour visiter les habitations menacées dans les douars Mtimmer et Azzabat Nakhla, où il a pris connaissance des efforts déployés par les autorités compétentes pour évacuer les logements exposés aux crues de l’oued Asra, dans le but de préserver la sécurité des habitants.

Il a également effectué une visite au quartier Ahjar Drian, dans la commune de Taounate, pour s’enquérir des opérations menées par les autorités locales ayant conduit à l’évacuation de quatre maisons menacées d’effondrement en raison de l’érosion des sols, occupées par 11 familles totalisant 38 personnes, dont l’une s’est effectivement effondrée le 30 janvier 2026.

Par ailleurs, dans le cadre des interventions d’urgence engagées pour limiter les dégâts des précipitations exceptionnelles, les autorités locales et sécuritaires, en coordination avec la direction provinciale de l’Équipement, du Transport et de la Logistique, la société régionale multiservices, les services techniques de Maroc Telecom et l’entreprise chargée du premier lot du projet de dédoublement de la route nationale n°8, ont procédé à la démolition d’un bâtiment jouxtant ladite route au niveau du douar Ouled Ennif (commune d’Aïn Aïcha), déjà exproprié, afin de prévenir tout danger potentiel pour les usagers de la route.

Au douar Myayha, relevant de la commune territoriale de Bouarous, les services de la société régionale multiservices de Fès-Meknès ont procédé au remplacement provisoire d’un poteau électrique en bois menacé de chute, afin de sécuriser l’approvisionnement en électricité des habitants du douar et des localités avoisinantes, dans l’attente de l’installation d’un poteau métallique conforme aux normes techniques en vigueur.

En outre, les opérations de déblaiement des routes se sont poursuivies, notamment au niveau des pistes menant au douar Mzamda (commune d’Aïn Maâtof) et aux douars Rachachiyine, Khrachfa et Akhlalqa (commune d’Aïn Aïcha), ainsi que sur la route reliant la route provinciale n°5319 (commune de Bouarous) à la route nationale n°8 au niveau du douar Bab Al-Hajar.

Des travaux similaires sont en cours sur la route régionale n°510 reliant le pont Askar à Thar Souk, afin de dégager la chaussée des dépôts boueux causés par les pluies.

Ces interventions sont menées sous la supervision directe des autorités locales, avec la mobilisation des moyens humains et matériels des services provinciaux de l’Équipement, du Transport et de la Logistique, du groupement des collectivités territoriales, des communes concernées, ainsi que des engins appartenant à certaines entreprises citoyennes chargées de la réalisation de projets routiers dans la province.