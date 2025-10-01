Monde

Allemagne : un vol Lufthansa contraint de revenir à Francfort en raison de fumée dans le cockpit

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)1 octobre 2025 - 15:31
Par LeSiteinfo avec MAP

Un avion de Lufthansa reliant Francfort à Billund, au Danemark, a dû interrompre son vol dimanche soir et revenir à son aéroport de départ après l’apparition de fumée dans le cockpit, ont rapporté mercredi des médias allemands.

L’appareil, un Canadair CRJ-1000 affrété auprès de la compagnie irlandaise CityJet, avait décollé de Francfort à 22h52 avec environ une heure de retard.

Peu après le décollage, l’équipage a signalé la présence de fumée, déployé les masques à oxygène et décidé de faire demi-tour alors que l’avion se trouvait à 22.000 pieds (environ 6,7 km) d’altitude.

Le vol, qui transportait 83 passagers, a atterri à Francfort environ 35 minutes après son départ, a confirmé une porte-parole de Lufthansa citée par les médias, précisant que l’origine de la fumée n’avait pas encore été déterminée et qu’aucun blessé n’avait été signalé.


