EgyptAir annule ses vols à destination et en provenance des villes du Golfe

Par LeSiteinfo avec MAP

La compagnie aérienne égyptienne « EgyptAir » a annoncé lundi l’annulation de tous les vols entre l’aéroport international du Caire et les villes du Golfe jusqu’à nouvel ordre.

« En raison des événements survenus dans la région et de la fermeture de l’espace aérien dans plusieurs pays du Golfe, les vols EgyptAir au départ de l’aéroport du Caire à destination et en provenance des villes du Golfe ont été annulés jusqu’à nouvel ordre, et ce, dans l’attente d’un retour à la stabilité », a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Le centre d’opérations intégré d’EgyptAir suit de près la situation 24 heures sur 24 et fournira des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

Cette décision fait suite à une vague de perturbations régionales déclenchées par des tirs de missiles iraniens sur des positions militaires américaines, notamment la base aérienne Al Udeid du Qatar. Cette attaque a incité le Qatar et d’autres États du Golfe, comme le Koweït, à fermer leur espace aérien par mesure de précaution.