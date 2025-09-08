Lions de l’Atlas : 14e victoire consécutive, le record mondial en ligne de mire

L’équipe nationale marocaine a signé sa quatorzième victoire consécutive en s’imposant, ce lundi, face à la Zambie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Il ne reste plus qu’un succès, lors du prochain match contre le Congo-Brazzaville au mois d’octobre, pour que les Lions de l’Atlas égalent le record détenu par l’Espagne et l’Allemagne (15 victoires d’affilée).

Sous la houlette de Walid Regragui, la sélection marocaine a entamé cette impressionnante série en juin 2024, après avoir battu la Zambie à Rabat (2-1).

Par la suite, le Maroc a écrasé le Congo (6-0) à Agadir, avant de s’imposer sur la même pelouse face au Gabon (4-1) et au Lesotho (1-0) en septembre de l’année passée.

En octobre, les Lions se sont largement imposés contre la Centrafrique à deux reprises au stade d’honneur d’Oujda, d’abord par 5-0, puis par 4-0, dans le cadre des éliminatoires de la CAN. En novembre, ils ont battu le Gabon (5-1) à domicile, puis le Lesotho à Oujda (7-0).

En mars dernier, le Maroc a poursuivi sur sa lancée en dominant le Niger (2-1) à Oujda, puis la Tanzanie (2-0) sur la même pelouse.

La série victorieuse s’est prolongée en juin 2025, au grand stade de Fès, avec des succès face à la Tunisie (2-0) et au Bénin (1-0). Enfin, vendredi dernier, les Lions de l’Atlas ont signé un large succès contre le Niger, validant ainsi leur qualification à la Coupe du monde 2026.