USA : l’Université Harvard interdite d’accueillir des étudiants étrangers

Par LeSiteinfo avec MAP

L’administration américaine a informé jeudi l’Université Harvard qu’elle ne peut plus accueillir des étudiants étrangers, dans un nouvel épisode du bras de fer entre les deux parties.

« Les dirigeants de Harvard ont créé un environnement dangereux au campus en permettant à des agitateurs anti-américains et pro-terroristes de harceler et d’agresser physiquement des individus », a déclaré le département de la sécurité intérieure (DHS) dans un communiqué.

Le comportement des dirigeants de l’université “entrave son environnement d’apprentissage autrefois vénérable”, regrette le département.

La décision du DHS révoque la certification du programme d’échange de Harvard pour les étudiants et les visiteurs étrangers, ce qui signifie que l’établissement ne peut plus inscrire d’étudiants internationaux.

Selon la notice, les étudiants étrangers déjà inscrits doivent effectuer un transfert sous peine de perdre leur statut légal.

Près de 6800 étudiants, soit 27% de l’ensemble du corps étudiant de la plus ancienne université des Etats-Unis, proviennent de pays étrangers, contre 19,6% en 2006, selon les données de Harvard.

Dans une réaction au site d’information Axios, le porte-parole de l’université, Jason Newton, a qualifié la décision d’“illégale”, ajoutant que l’université est “pleinement engagée à maintenir sa capacité à accueillir des étudiants et des universitaires internationaux, qui viennent de plus de 140 pays et enrichissent l’université”.

La décision du département fédéral est le dernier épisode d’un bras de fer entre l’université et l’administration du président Trump.

Mardi dernier, l’administration a déclaré qu’elle gèle des subventions estimées à 450 millions de dollars qui étaient destinées à l’université. Ce gel intervient à la suite de la décision de réduire de 2,2 milliards de dollars les fonds fédéraux octroyés à Harvard.