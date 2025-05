Université Harvard: la justice américaine suspend l’interdiction d’inscrire des étudiants étrangers

Par LeSiteinfo avec MAP

Une juge fédérale du district de Boston (nord-est des Etats-Unis) a émis vendredi une « ordonnance restrictive » suspendant la décision de l’administration américaine d’interdire à l’université Harvard d’inscrire des étudiants étrangers.

Jeudi, le département de la Sécurité intérieure (DHS) a informé la prestigieuse université qu’elle était interdite d’inscrire des étudiants ou des chercheurs internationaux, l’accusant d’avoir créé un “environnement dangereux en permettant à des agitateurs anti-américains et pro-terroristes de harceler et d’agresser physiquement des individus”.

Moins de 24 heures plus tard, Harvard a saisi la justice et demandé une ordonnance restrictive pour bloquer la mesure qui, selon ses avocats, risque de causer un “préjudice immédiat et irréparable” à l’université.

Dans son ordonnance, la juge Allison Burroughs a affirmé que Harvard allait, en effet, subir “un préjudice immédiat et irréparable” si le gouvernement était autorisé à révoquer sa capacité à accueillir des étudiants étrangers.

La même juge a été saisie il y a quelques semaines en contestation du gel par l’administration de 2,65 milliards de dollars de financement fédéral destiné à l’établissement universitaire.

À la base de ce bras de fer se trouve l’exigence de l’administration d’avoir accès à la liste des activités de protestation qui ont eu lieu à l’université pendant les cinq dernières années, y compris des enregistrements vidéo des cas de mauvaise conduite et des mesures disciplinaires prises à l’encontre d’étudiants internationaux.

Selon Harvard, ces informations ont été soumises le 30 avril, malgré la “nature et la portée sans précédent” de la requête demandant des informations sur chaque titulaire de visa étudiant dans un délai de 10 jours.

Quelque 6800 étudiants, soit 27% de l’ensemble du corps étudiant de la plus riche et la plus ancienne université des Etats-Unis proviennent de pays étrangers, contre 19,6% en 2006, selon les données de Harvard.